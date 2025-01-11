Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1721 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Слон и замок
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1721
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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