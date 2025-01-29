1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

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