Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1721
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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