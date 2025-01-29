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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
666 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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