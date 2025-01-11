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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1723 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 пенса 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 пенса 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1723 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2159 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 68 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1723 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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