Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1723 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 2 пенса
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1723 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2159 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 68 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.
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