Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: "SS" и "C" в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 51662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Продавец NumisCorner
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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