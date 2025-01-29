flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: "SS" и "C" в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" "SS" и "C" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" "SS" и "C" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 51662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • CNG (2)
  • Coin Cabinet (5)
  • DNW (5)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (2)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (6)
  • Niemczyk (1)
  • NOONANS (3)
  • NumisCorner (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (13)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NumisCorner - September 27, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU50
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1723 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть