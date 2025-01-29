1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета". "SS" и "C" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 51662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

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