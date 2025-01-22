Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1723 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1723 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1809 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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