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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1723 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1723 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 пенни 1723 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1723 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1809 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность F
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1723 "Второй тип" на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1723 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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