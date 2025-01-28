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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Katz (1)
  • London Coins (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (3)
  • St James’s (1)
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 2, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1723 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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