Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2010.
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- St James’s (1)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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