Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1723 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и "CC" в углах
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 6 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- CNG (1)
- DNW (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- London Coins (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (1)
- Rauch (1)
- Spink (9)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- TimeLine Auctions (3)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск