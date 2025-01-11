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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1723 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и "CC" в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1723 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1723 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1723 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 6 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2130 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1928 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - June 1, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 1 июня 2019
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1723 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность FR
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1723 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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