Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1723 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1723 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Spink UK за 7100 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DNW (1)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- London Coins (5)
- SINCONA (1)
- Spink (6)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
- Teutoburger (2)
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1788 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1723 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск