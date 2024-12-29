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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1723 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1723 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1723 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1723 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Spink UK за 7100 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1788 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
2232 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1723 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 11, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1723 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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