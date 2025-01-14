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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1715 года "Третий тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1715 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1715 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1715 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2106 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Третий тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1715 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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