Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1715 года "Третий тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1715 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2106 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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