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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1715 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1715 Второй тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 гинея 1715 Третий тип
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1715 Первый тип
Средняя цена 870 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1715
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1715 Первый тип портрета
Средняя цена 670 $
Продажи
0 32

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1715 Пробные
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 4
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