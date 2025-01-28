Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года (Великобритания, Георг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,4 гр
- Чистого серебра (0,458 oz) 14,245 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 10000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- DNW (1)
- Goldberg (1)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
13148 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1715 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск