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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,4 гр
  • Чистого серебра (0,458 oz) 14,245 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 10000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 (Пробные) на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 (Пробные) на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 (Пробные) на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
6574 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 (Пробные) на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
13148 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 (Пробные) на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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