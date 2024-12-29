Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 24105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1580 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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