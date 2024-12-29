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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1715 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 24105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1580 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - December 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - June 12, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - February 12, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - February 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1715 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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