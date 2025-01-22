Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1715 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1715 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 8027 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 2340 GBP. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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