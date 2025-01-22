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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1715 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1715 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1715 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1715 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 8027 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 2340 GBP. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 27, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 27 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1715 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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