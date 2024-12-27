Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1715 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3103 $
Цена в валюте аукциона 2750 CHF
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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