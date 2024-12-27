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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1715 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1715 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
10153 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3103 $
Цена в валюте аукциона 2750 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - September 25, 2024
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе CNG - September 26, 2024
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1715 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1715 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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