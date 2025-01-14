Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1715 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1715
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1715 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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