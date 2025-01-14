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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1715 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1715 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1715 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1715
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1715 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1715 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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