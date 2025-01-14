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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1724 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1724 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1724 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1724
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1724 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2895 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8050 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
6089 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Coin Cabinet - February 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1 гинея 1724 "Пятый тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1724 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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