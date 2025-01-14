Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1724 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1724
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1724 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2895 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8050 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
6089 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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