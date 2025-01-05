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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1724 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1724 Пятый тип
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1724 Первый тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1724 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 290 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1724 WCC Второй тип портрета Розы и "CC" в углах
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 31

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1724 Второй тип
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Фартинг 1724
Средняя цена 230 $
Продажи
0 22
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