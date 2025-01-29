Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1724 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1724
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1724 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 800 GBP. Торги состоялись 15 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2012
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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