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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1724 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1724 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 пенни 1724 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1724
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1724 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 800 GBP. Торги состоялись 15 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе CNG - September 26, 2018
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 6, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 6, 2012
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2012
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1724 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1724 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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