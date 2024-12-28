Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1724
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Spink UK за 550 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
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- London Coins (3)
- Morton & Eden (1)
- NOONANS (1)
- Spink (3)
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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