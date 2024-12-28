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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1724
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Spink UK за 550 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (3)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (3)
  • Morton & Eden (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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