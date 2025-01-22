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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1724 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и "CC" в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1724 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1724 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1724
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 16000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOONANS (3)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (10)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
5076 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1724 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1724 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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