1 шиллинг 1724 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 16000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

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