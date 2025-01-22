Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1724 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и "CC" в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1724
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1724 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 16000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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