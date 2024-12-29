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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1724 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1724 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1724 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1724
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1724 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
1578 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1724 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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