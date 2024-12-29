Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1724 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1724
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1724 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
1578 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
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