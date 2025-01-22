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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1725 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1725 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1725 года "Пятый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1725
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1725 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе St James’s Auction за 4500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4628 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3155 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1725 "Пятый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

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