Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1725 года "Пятый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1725
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1725 года "Пятый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе St James’s Auction за 4500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4628 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3155 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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