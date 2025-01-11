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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1725 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1725 Пятый тип
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1725 Второй тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 100

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1725 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 330 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1725 WCC Второй тип портрета Розы и "CC" в углах
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Пенни 1725
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
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