Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1725
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 1900 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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