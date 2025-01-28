1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 1900 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность AU (2) XF (4) VF (16) F (14) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (1) Сервис NGC (3)

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