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1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1725
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 1900 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 155 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - January 16, 2019
Продавец DNW
Дата 16 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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