Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1725 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и "CC" в углах
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1725
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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