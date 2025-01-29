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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1725 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и "CC" в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1725 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1725 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1725
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1725 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2244 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 26, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 26, 2017
Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1725 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1725 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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