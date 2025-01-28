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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 1/4 гинеи Георга I - Великобритания

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1/4 гинеи 1718

Год Знак Описание Продажи Продажи
1718 0 385
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