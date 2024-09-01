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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1882 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1882 MSM
Средняя цена 660 $
Продажи
0 220

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1882 MSM
Средняя цена 190 $
Продажи
0 320
Аверс
Реверс
2 песеты 1882 MSM
Средняя цена 110 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
1 песета 1882 MSM
Средняя цена 210 $
Продажи
1 133
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