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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1882 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1882 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1882
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1882 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Испания 1 песета 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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