Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 1 песета
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1882 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Дата 24 октября 2023
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