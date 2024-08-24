Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 2 песеты
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1882 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 24 апреля 2024
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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