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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1882 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 2 песеты 1882 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 2 песеты 1882 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1882
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1882 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1882 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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