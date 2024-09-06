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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1880 MSM
Средняя цена 480 $
Продажи
3 691

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентимо 1880 MSM
Средняя цена 70 $
Продажи
0 155
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