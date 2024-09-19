Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1880 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1880
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1880 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 61600 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 5 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU53 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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