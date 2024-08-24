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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 50 сентимо Альфонсо XII - Испания

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50 сентимо 1880-1885

Год Знак Описание Продажи Продажи
1880 MSM 0 1551881 MSM 0 591885 MSM 0 141
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