Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1881 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1881
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1881 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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