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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1881 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентимо 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1881 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Cayón - September 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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