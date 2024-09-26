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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1881 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1881 MSM
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
25 песет 1881 MSM
Средняя цена 530 $
Продажи
1 671

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1881 MSM
Средняя цена 120 $
Продажи
2 259
Аверс
Реверс
2 песеты 1881 MSM
Средняя цена 170 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 песета 1881 MSM
Средняя цена 300 $
Продажи
2 119
Аверс
Реверс
50 сентимо 1881 MSM
Средняя цена 100 $
Продажи
0 59
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