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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1881 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 5 песет 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 5 песет 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (259)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1881 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 2060 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2021.

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Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Испания 5 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песет 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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