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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1881 года MSM "Тип 1876-1881" (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 25 песет 1881 года MSM "Тип 1876-1881" - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1881 года MSM "Тип 1876-1881" - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1881 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 55000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (2)
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Nomisma - March 29, 2018
Продавец Nomisma
Дата 29 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1881 MSM на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 25 песет 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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