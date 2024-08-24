Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1881 года MSM "Тип 1876-1881" (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1881
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1881 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 55000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 29 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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