Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1881 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 1 песета
- Год 1881
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1881 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность F
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Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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