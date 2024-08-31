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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1881 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1881 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1881 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2800 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность F
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Испания 1 песета 1881 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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