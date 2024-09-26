Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1885 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1885 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 375 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
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