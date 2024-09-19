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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1885 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1885 MSM
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 181

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1885 MSM
Средняя цена 220 $
Продажи
1 762
Аверс
Реверс
5 песет 1885 MPM
Средняя цена 230 $
Продажи
1 133
Аверс
Реверс
1 песета 1885 MSM
Средняя цена 450 $
Продажи
1 233
Аверс
Реверс
50 сентимо 1885 MSM
Средняя цена 45 $
Продажи
0 141
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