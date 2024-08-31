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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1885 года MPM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 5 песет 1885 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 5 песет 1885 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1885 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1195 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Solidus Numismatik - July 25, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 5 песет 1885 MPM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песет 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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