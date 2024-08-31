Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1885 года MPM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 5 песет
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1885 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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