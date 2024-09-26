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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1885 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1885 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1885 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (233)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1885 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25755 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность F
Цена
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aste - September 19, 2024
Испания 1 песета 1885 MSM на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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