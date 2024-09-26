Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1885 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 1 песета
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (233)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1885 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 25755 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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