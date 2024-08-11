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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1885 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 25 песет 1885 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1885 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1885 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2120 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5197 $
Цена в валюте аукциона 4780 EUR
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 25 песет 1885 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 песет 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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