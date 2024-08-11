Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1885 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1885 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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