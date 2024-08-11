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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1878 DEM
Средняя цена 480 $
Продажи
0 567
Аверс
Реверс
25 песет 1878 EMM
Средняя цена 470 $
Продажи
1 285
Аверс
Реверс
10 песет 1878 DEM
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 песет 1878 DEM Новодел
Средняя цена 300 $
Продажи
0 209
Аверс
Реверс
10 песет 1878 EMM
Средняя цена 310 $
Продажи
1 223

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1878 DEM
Средняя цена 130 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
5 песет 1878 EMM
Средняя цена 140 $
Продажи
0 130
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