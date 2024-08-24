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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1878 года DEM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 5 песет 1878 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 5 песет 1878 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1878
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1878 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 301 EUR
Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1878 DEM на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песет 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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