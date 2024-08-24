Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1878 года DEM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 5 песет
- Год 1878
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1878 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2022.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 21 января 2024
Сохранность XF
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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