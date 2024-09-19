Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 песет 1878 года EMM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,23 гр
- Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 песет
- Год 1878
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 песет 1878 года со знаком EMM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 21403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1650 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
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