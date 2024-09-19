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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 песет 1878 года EMM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 песет 1878 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 песет 1878 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,23 гр
  • Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 песет
  • Год 1878
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 песет 1878 года со знаком EMM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 21403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1650 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Испания 10 песет 1878 EMM на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 песет 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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