Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1878 года EMM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1878
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (285) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1878 года со знаком EMM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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