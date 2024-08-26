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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1878 года EMM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 25 песет 1878 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1878 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1878
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (285) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1878 года со знаком EMM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
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Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 25 песет 1878 EMM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 25 песет 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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