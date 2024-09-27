Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1878 года EMM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 5 песет
- Год 1878
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1878 года со знаком EMM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 2200 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Дата 10 июля 2024
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