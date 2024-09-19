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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 песет 1878 года DEM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 песет 1878 года DEM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 песет 1878 года DEM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,23 гр
  • Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 песет
  • Год 1878
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 песет 1878 года со знаком DEM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 песет 1878 DEM на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Испания 10 песет 1878 DEM на аукционе Coin Cabinet - June 6, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 155 GBP
Испания 10 песет 1878 DEM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 песет 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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