Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 песет 1878 года DEM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,23 гр
- Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 песет
- Год 1878
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 песет 1878 года со знаком DEM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Erwin Dietrich (1)
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 155 GBP
Где продать?
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