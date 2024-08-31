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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1884 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 25 песет 1884 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1884 года MSM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1884
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (240)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1884 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
636 $
Цена в валюте аукциона 585 EUR
Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Heritage - April 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1884 MSM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 песет 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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