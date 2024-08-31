Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1884 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1884
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1884 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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