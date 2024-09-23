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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1884 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1884 MSM
Средняя цена 580 $
Продажи
0 240

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1884 MSM
Средняя цена 85 $
Продажи
1 249
Аверс
Реверс
2 песеты 1884 MSM
Средняя цена 150 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1 песета 1884 MSM
Средняя цена 430 $
Продажи
1 114
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